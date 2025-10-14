Παπαγιάννης - Παυλίδου: Στον Άρειο Πάγο η υπόθεση - Κατέθεσε αναίρεση ο ηθοποιός

Στον Άρειο Πάγο οδηγείται η υπόθεση του Μάνου Παπαγιάννη και της Σοφίας Παυλίδου, αφού ο ηθοποιός κατέθεσε αίτηση αναίρεσης της καταδικαστικής απόφασης του Εφετείου.

Η δικηγόρος του Μάνου Παπαγιάννη, Γιάννα Παναγοπούλου, δήλωσε στην εκπομπή «Το Πρωινό», ότι ο εντολέας της ελπίζει να αποδειχτεί ότι είναι αθώος.

«Μετά τη δημοσίευση της καταδικαστικής απόφασης εις βάρος του κύριου Παπαγιάννη που του επεβλήθη ποινή φυλάκισης 4 μηνών με αναστολή, ασκήσαμε εμπρόθεσμα μέσα στην προθεσμία που τάσσει ο νόμος, αίτηση αναιρέσεως και περιμένει να αναγνωριστεί η αθωότητά του από τον Άρειο Πάγο και αυτό ηθικά είναι μια σημαντική δικαίωση, την οποία ο ίδιος διεκδικεί και αγωνίζεται όλα αυτά τα χρόνια για να την κερδίσει», είπε αρχικά η Γιάννα Παναγοπούλου.

«Είναι ένας εντολέας ο οποίος από την πρώτη στιγμή μας έχει δηλώσει ότι θα διεκδικήσει τα δικαιώματά του και θα προασπιστεί τα συμφέροντά του εξαντλώντας κάθε δικονομικό δικαίωμα που του δίνει ο νόμος.

Ο ίδιος δηλώνει αθώος από την πρώτη στιγμή και πράττει οποιαδήποτε δυνατότητα του δίνει ο νόμος και ο νομοθέτης προκειμένου σε αυτή την υπόθεση να διακριβωθεί η αλήθεια και να αποδειχθεί η αθωότητά του», πρόσθεσε η δικηγόρος του Μάνου Παπαγιάννη.