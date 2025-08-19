Παπάγου: Λεωφορείο «καρφώθηκε» σε πολυκατοικία

Ένα ασυνήθιστο συμβάν σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (18/8) βστην περιοχή του Παπάγου, όταν αστικό λεωφορείο της γραμμής 409, το οποίο ήταν σταθμευμένο στην αφετηρία του δρομολογίου, άρχισε να κινείται ανεξέλεγκτα.

Το λεωφορείο βρισκόταν ακινητοποιημένο στην αφετηρία, χωρίς οδηγό ή επιβάτες και για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, το χειρόφρενο λύθηκε.

Το όχημα κύλησε για περίπου 100 μέτρα, χωρίς καμία μηχανική υποστήριξη ή ανθρώπινη παρέμβαση.

Το λεωφορείο προσέκρουσε με δύναμη σε διώροφη πολυκατοικία, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Καταστράφηκε μεγάλο τμήμα μπαλκονιού, ενώ το όχημα φέρεται να χτύπησε και σε παροχή φυσικού αερίου, δημιουργώντας επιπλέον κινδύνους.

Ακόμα, ζημιές υπέστη και ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο στο σημείο.

Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς δεν υπήρχαν περαστικοί τη στιγμή της σύγκρουσης.