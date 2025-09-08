Μενού

Ηγούμενος μονής στα Καλάβρυτα πουλούσε Ευαγγέλιο για 200.000 ευρώ: Του πέρασε «κομποσκοίνι» η αστυνομία

Συνελήφθη παπάς που προσπάθησε να «σπρώξει» Ευαγγέλιο για αστρονομικό ποσό.

iereas
Ιερέας | Shutterstock
Θόρυβο έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες ένας παπάς, ο οποίος συνελήφθη από τις Αρχές για την απόπειρά του να πουλήσει ένα ανεκτίμητο ιερατικό κειμήλιο, σαν κοινό έκθεμα σε δημοπρασία.

Συγκεκριμένα, κατά το ΣΚΑΙ, ο ηγούμενος μονής στα Καλάβρυτα ετοιμαζόταν να πουλήσει ένα Ευαγγέλιο για το ποσό των 200.000 ευρώ. Το ιερό κείμενο είναι ιδιαίτερης ιστορικής αξίας, καθώς χρονολογείται το 1.700 μ.Χ.

Ο συγκεκριμένος ιερωμένος δεν δέησε να σταματήσει εκεί, καθώς αναφέρεται πως διέθετε προς πώληση και τουλάχιστον 17 εικονίσματα αγίων.

 

