Πάπιγκο: Στο 100% οι πληρότητες σε καταλύματα για τα Χριστούγεννα

Πληρότητες που αγγίζουν ακόμη και το 100% σημειώνουν τα καταλύματα σε έναν από τους πιο δημοφιλείς χριστουγεννιάτικους προορισμούς, το Πάπιγκο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ οι επαγγελματίες της περιοχής κάνουν λόγο για μία από τις πιο δυναμικές περιόδους των τελευταίων ετών, καθώς η επισκεψιμότητα καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο.

Τα φετινά Χριστούγεννα στο Πάπιγκο έχουν ξεχωριστή ζωντάνια, κάτι που γίνεται αισθητό από την πρώτη κιόλας στιγμή. Ο οικισμός σφύζει από ζωή, με επισκέπτες από κάθε γωνιά της χώρας να ανηφορίζουν στο Ζαγόρι για να ζήσουν τη γιορτινή ατμόσφαιρα μέσα στη φύση.

Ωστόσο, το Πάπιγκο δεν αποτελεί προορισμό μόνο για μια χαλαρή εορταστική απόδραση. Το Ζαγόρι παραμένει σταθερό σημείο αναφοράς για τους φίλους των extreme sports και των δραστηριοτήτων στο υγρό στοιχείο. Ακόμη και τους χειμερινούς μήνες, πολλοί επιλέγουν την περιοχή για rafting, πεζοπορία, ορειβασία και δράσεις στη φύση.

Όπως επισημαίνουν οι ντόπιοι, το Πάπιγκο και ο Βοϊδομάτης δεν είναι απλώς ένας χειμερινός προορισμός· είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία που συνδυάζει παράδοση, φυσική ομορφιά, περιπέτεια και γιορτινή διάθεση.