Παραλύει η Λάρισα το Σάββατο για τα Τέμπη - Κάλεσμα φορέων για συμμετοχή στην απεργιακή συγκέντρωση

Στην τελική ευθεία πριν αρχίσουν οι εκδηλώσεις και οι διαδηλώσεις για τη συμπλήρωση τριών ετών από την τραγωδία στα Τέμπη, οι εκπρόσωποι των συνδιοργανωτών φορέων της Λάρισας καλούν όλους τους πολίτες να λάβουν μέρος στην απεργιακή συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, στις 12:00 μ. στην κεντρική πλατεία της πόλης και στη μεγάλη συναυλία στις 19:00 το απόγευμα.

Εκπρόσωποι από το Εργατικό Κέντρο Λάρισας, τον Εμπορικό Σύλλογο, τον Φαρμακευτικό Σύλλογο και τον Σύλλογο Ιδιοκτητών καταστημάτων αναψυχής και εστίασης, ζήτησαν «να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες σε όλους τους υπεύθυνους για το έγκλημα στα Τέμπη και να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στην πολιτική της ‘απελευθέρωσης’ και της ιδιωτικοποίησης στις μεταφορές».

Στα αιτήματα της κινητοποίησης περιλαμβάνονται ακόμη τα εξής:

Μέτρα ασφαλούς κυκλοφορίας των τρένων ιδιαίτερα κατά τη διέλευσή τους από κατοικημένες περιοχές. – Να δρομολογηθούν άμεσα έργα για την υπογειωποίηση των σιδηροδρομικών γραμμών στην Λάρισα (άξονες Αθήνας-θεσσαλονίκης & Λάρισας-Βόλου).

Άμεση αποκατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου από τις καταστροφές του Ντάνιελ στην Θεσσαλία.

Ουσιαστικοί έλεγχοι και μέτρα υγείας και Ασφάλειας σε όλους τους χώρους δουλειάς.

Συλλογικές Συμβάσεις εργασίας και σταθερός ημερήσιος χρόνος δουλειάς.

Αυξήσεις στους μισθούς κ.ά.