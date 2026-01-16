Παράταση για τη χρήση παλιάς ταυτότητας: Πού θα γίνεται αποδεκτή

Παράταση στη χρήση των παλαιού τύπου δελτίων αστυνομικής ταυτότητας δόθηκε σήμερα (15/1) με υπουργική απόφαση για συγκεκριμένες ψηφιακές διαδικασίες.

Στόχος είναι να αποτραπεί ο αποκλεισμός χιλιάδων πολιτών από βασικές ψηφιακές υπηρεσίες, καθώς η μετάβαση στο νέο σύστημα δελτίων ταυτότητας δεν εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς, με τις καθυστερήσεις και τα δυσεύρετα ραντεβού να είναι ο κανόνας.

Η παράταση μάλιστα, σύμφωνα με τον νέο πλαίσιο, ισχύει μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου 2027 και οι παλαιές ταυτότητες θα γίνονται αποδεκτές για σκοπούς εξ’ αποστάσεως ταυτοποίησης

Η παράταση αφορά κυρίως διαδικασίες που σχετίζονται με την έκδοση πιστοποιητικών παροχής υπηρεσιών εμπιστοσύνης, καλύπτοντας έτσι ένα ευρύ φάσμα ψηφιακών συναλλαγών.

Ποια έγγραφα γίνονται δεκτά εκτός από τις παλιές ταυτότητες

Εκτός από τις παλαιές αστυνομικές ταυτότητες, αποδεκτά για τις παραπάνω διαδικασίες είναι επίσης:

τα δελτία ταυτότητας στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων

τα δελτία ταυτότητας των Σωμάτων Ασφαλείας

οι άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, εφόσον έχουν εκδοθεί και παραμένουν σε ισχύ βάσει του ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/2007

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες για διαφορετικές κατηγορίες πολιτών και εργαζομένων.