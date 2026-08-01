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Παράξενες εικόνες στην Εύβοια: Παραλία γέμισε νεκρές σαρδέλες - Η εξήγηση είναι πολύ απλή

Λουόμενοι και περαστικοί είδαν με απορία την παραλία Κουρέντι στην Εύβοια να έχει γεμίσει με νεκρές σαρδέλες. Αλλά, δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.

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Σαρδέλες ξεβράστηκαν σε παραλία της Εύβοιας
Σαρδέλες ξεβράστηκαν σε παραλία της Εύβοιας | evima.gr
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Ένα παράξενο θέαμα κατεγράφη στην Εύβοια, όπου νεκρές σαρδέλες ξεβράστηκαν στην παραλία Κουρέντι.

Το περιστατικό έλαβε χώρα χθες, Παρασκευή (31/07), με τους περιοίκους να παρατηρούν ότι η ακτή είχε γεμίσει με τα ψάρια. 

Το περιστατικό προκάλεσε απορίες σε λουόμενους και περαστικούς, όπως μεταφέρει το evima.gr, αλλά η εξήγηση ήταν απλή.

Το προηγούμενο διάστημα είχε πραγματοποιηθεί γιορτή από ψαράδες της περιοχής και οι σαρδέλες που περίσσεψαν ρίχτηκαν στη θάλασσα, ως τροφή για τα ψάρια.

Οι άνεμοι που επικράτησαν στην Εύβοια χθες το πρωί παρέσυραν αρκετές από αυτές προς την ακτή, με αποτέλεσμα να ξεβραστούν στην παραλία.

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