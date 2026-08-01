Καιρός: Εκρηκτικό «κοκτέιλ» από ζέστη και ισχυρούς ανέμους

Κρίσιμες θα παραμείνουν οι καιρικές συνθήκες για τις επόμενες ώρες, με τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών να διατηρείται πολύ υψηλός και σε ορισμένες περιοχές να αυξάνεται περαιτέρω, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου.

Σήμερα, η Αττική και η Εύβοια θα βρίσκονται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, την υψηλότερη κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς.

Στην περιοχή του Κάβο Ντόρο και των γύρω θαλάσσιων στενών οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 8 μποφόρ, με ριπές έως και 9 μποφόρ, επηρεάζοντας άμεσα την Εύβοια και την Αττική.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς θα διατηρηθεί σχεδόν σε ολόκληρη τη Στερεά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, σε περιοχές του Αιγαίου, στη δυτική Κρήτη και στον Έβρο.

Η σταδιακή εξασθένηση του μελτεμιού θα ξεκινήσει από το μεσημέρι του Σαββάτου. Καλύτερες συνθήκες αναμένονται την Κυριακή και ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση τη Δευτέρα.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Σάββατο 1 Αυγούστου, αναμένεται αίθριος γενικά καιρός με κύριο χαρακτηριστικό του καιρού τους ενισχυμένους ανέμους κυρίως στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 14 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 14 έως 34-35 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 14 έως 37 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλίας από 13 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 13 έως 33-34 βαθμούς Κελσίου (στη Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο έως 37-39 βαθμούς Κελσίου), στην Κρήτη από 16 έως 25-26 βαθμούς Κελσίου (στα νότια του νησιού έως 32-33 βαθμούς Κελσίου), στα Επτάνησα από 19 έως 33-34 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 19 έως 31-33 βαθμούς Κελσίου και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 18 έως 34-35 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ και τοπικά στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο έως 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοανατολικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 και τοπικά έως 6 μποφόρ, που σταδιακά θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ. Στον Πατραϊκό οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές-βορειοανατολικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 5-6 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 5-6 μποφόρ και στα ανατολικά του νομού έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30-31 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου.