Εισαγγελέας σε μπλόκο στη Μεσσηνία: Καταγγελίες για παρακώλυση συγκοινωνιών - Διαψεύδουν οι αγρότες

Καταγγελίες για παρακώλυση συγκοινωνιών έγιναν σήμερα (18/12) στους αγρότες της Μεσσηνίας με τον αντιεισαγγελέα Εφετών Καλαμάτας να βρίσκεται στον αυτοκινητόδρομο του Μορέα στον κόμβο της Θουρίας
Ωστόσο, οι αγρότες αρνήθηκαν τις καταγγελίες και σύμφωνα με την ΕΡΤ, υποστήριξαν ότι δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία οχημάτων έκτακτης ανάγκης, ενώ μάλιστα την ώρα της παρουσίας του εισαγγελέα πέρασαν από το σημείο δύο ασθενοφόρα.
Ο Εισαγγελέας επεσήμανε ότι οι αποκλεισμοί συνιστούν παράνομες πράξεις και ζήτησε να ανοίξει περαιτέρω ο δρόμος, ώστε να διασφαλίζεται απρόσκοπτα η διέλευση ασθενοφόρων και λοιπών οχημάτων έκτακτης ανάγκης.
