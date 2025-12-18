Μενού

Εισαγγελέας σε μπλόκο στη Μεσσηνία: Καταγγελίες για παρακώλυση συγκοινωνιών - Διαψεύδουν οι αγρότες

Ο αντιεισαγγελέας Εφετών Καλαμάτας βρίσκεται στον κόμβο της Θουρίας μετά από καταγγελίες για παρακώλυση συγκοινωνιών λόγω αγροτικών μπλόκων.

Reader symbol
Newsroom
αγροτικά μπλόκα
Συλλαλητήριο αγροτών στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης | INTIME
  • Α-
  • Α+

Καταγγελίες για παρακώλυση συγκοινωνιών έγιναν σήμερα (18/12) στους αγρότες της Μεσσηνίας με τον αντιεισαγγελέα Εφετών Καλαμάτας να βρίσκεται στον αυτοκινητόδρομο του Μορέα στον κόμβο της Θουρίας

Ωστόσο, οι αγρότες αρνήθηκαν τις καταγγελίες και σύμφωνα με την ΕΡΤ, υποστήριξαν ότι δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία οχημάτων έκτακτης ανάγκης, ενώ μάλιστα την ώρα της παρουσίας του εισαγγελέα πέρασαν από το σημείο δύο ασθενοφόρα.

Ο Εισαγγελέας επεσήμανε ότι οι αποκλεισμοί συνιστούν παράνομες πράξεις και ζήτησε να ανοίξει περαιτέρω ο δρόμος, ώστε να διασφαλίζεται απρόσκοπτα η διέλευση ασθενοφόρων και λοιπών οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ