Παρέμβαση εισαγγελέα για τα επεισόδια στο ΑΠΘ: Ερευνάται και αν η Πρυτανεία γνώριζε για το πάρτι

Τα επεισόδια στο ΑΠΘ προκάλεσαν την παρέμβαση εισαγγελέα. Μεταξύ άλλων, ερευνάται και το αν η Πρυτανεία γνώριζε για το πάρτι.

Επεισόδια - ΑΠΘ
Επεισόδια στο ΑΠΘ | INTIME/ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου (07/02), στην Εγνατία οδό, έξω από το χώρο της Πολυτεχνικής σχολής του ΑΠΘ, προκάλεσαν την παρέμβαση του εισαγγελέα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο προϊστάμενος της εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος, παρενέβη για όσα συνέβησαν και παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών ζητώντας να διερευνηθεί εάν η Πρυτανεία του Αριστοτελείου γνώριζε για το πάρτι που ήταν να διοργανωθεί, αν υποβλήθηκε κάποιο αίτημα και αν δόθηκε άδεια.

Επίσης ζητά να διερευνηθεί τι στάση έχει κρατήσει η εταιρεία φύλαξης στο Αριστοτέλειο για αυτή την υπόθεση.

Ήδη η Πρυτανεία έχει απαντήσει ότι δεν έχει δοθεί άδεια για να πραγματοποιηθεί πάρτι.

 

