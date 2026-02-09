Παρέμβαση εισαγγελέα για τα επεισόδια στο ΑΠΘ: Ερευνάται και αν η Πρυτανεία γνώριζε για το πάρτι

Τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου (07/02), στην Εγνατία οδό, έξω από το χώρο της Πολυτεχνικής σχολής του ΑΠΘ, προκάλεσαν την παρέμβαση του εισαγγελέα.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο προϊστάμενος της εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος, παρενέβη για όσα συνέβησαν και παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών ζητώντας να διερευνηθεί εάν η Πρυτανεία του Αριστοτελείου γνώριζε για το πάρτι που ήταν να διοργανωθεί, αν υποβλήθηκε κάποιο αίτημα και αν δόθηκε άδεια.
Επίσης ζητά να διερευνηθεί τι στάση έχει κρατήσει η εταιρεία φύλαξης στο Αριστοτέλειο για αυτή την υπόθεση.
Ήδη η Πρυτανεία έχει απαντήσει ότι δεν έχει δοθεί άδεια για να πραγματοποιηθεί πάρτι.
- Καλλιθέα: Ο αυτόπτης που έκανε ΚΑΡΠΑ στο κοριτσάκι περιγράφει τη στιγμή - «Προσπαθούσαν με λάθος τρόπο»
- Αστυνομικοί στο θέατρο εν ώρα παράστασης – Η αντίδραση Χειλάκη και Μαξίμου
- Η διαφήμιση με τη Serena Williams στο ημίχρονο του Super Bowl που εξόργισε εκατομμύρια θεατές
- Ζερόμ Καλούτα: Έκλαψα στην Επίδαυρο γιατί είχα μέσα μου ένα «μαμά τα καταφέραμε»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.