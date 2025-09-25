Ο γνωστός stand up comedian, Πάρις Ρούπος, τοποθετήθηκε για πρώτη φορά σχετικά μετά την απόλυσή του από την Pizza Fan, κατ' απαίτηση του Κωνσταντίνου Μπογδάνου σχετικά με ένα αστείο του για την ελληνική σημαία.

Ο Πάρις Ρούπος μίλησε στον ΣΚΑΪ σχετικά με την απόλυσή του, προαναγγέλλοντας νομικές ενέργειες κατά του Κωνσταντίνου Μπογδάνου, αναφέροντας επίσης πως συλλέγει υλικό σε βάρος του.

«Ναι, σκέφτομαι να κινηθώ νομικά εναντίον του Μπογδάνου. Προς το παρόν συλλέγω υλικό. Λαμβάνω πολλά σχόλια και μηνύματα στα ικά μου social απειλητικά, υβριστικά...» απάντησε σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου.

Πάρις Ρούπος: Η πρώτη του αντίδραση

Στην ουσία πιο πολύ παρερμήνευσαν ή μάλλον διαστρέβλωσαν ένα αστείο, που έκανα για την ελληνική σημαία. Στην ουσία, δεν έλεγα άτι για τη σημαία, έλεγα γι' αυτούς που κρύβονται πίσω από τη σημαία. Δεν το είχα γράψει από πρίν, ήταν κάτι που είπα εκείνη την ώρα.

Ο κόσμος αντέδρασε με γέλιο και χειροκροτήματα. Χθες έκανε ο Μπογδάνος βίντεο με πάθος και χαρακτηρισμούς -και προς την εταιρεία και προς εμένα και προς τους πελάτες της εταιρείας. Ένα βίντεο που είναι αρκετά μηνύσιμο από μόνο του. Μετά από αυτό το βίντεο έγινε εντονότερο το κύμα διαμαρτυριών και τηλεφωνημάτων.

Αισθάνομαι οργή και εκνευρισμό, είναι τρομακτικό. Όχι μόνο προς εμένα ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά ότι μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε για πολιτικές πεποιθήσεις ή απλά για ένα κωμικό σκετς. Κάτι σατιρικό τέλος πάντων.