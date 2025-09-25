Πάρις Ρούπος: Η νέα ανάρτηση της Pizza Fan μετά τον σάλο με την απόλυση

Η Pizza Fan, μετά τον σάλο με την απόλυση του stand up comedian Πάρι Ρούπου σχετικά με αστείο του για την ελληνική σημαία, έκανε νέα ανάρτηση στα social media στέλνοντας μήνυμα συμπερίληψης.

Πάρις Ρούπος: Η νέα ανάρτηση της Pizza Fan

«Επειδή έχουμε δεχτεί μηνύματα που εμπλέκουν την εταιρεία μας με διαφορετικές θέσεις και απόψεις που έχουν πολιτική χροιά, θα θέλαμε για άλλη μία φορά να επικοινωνήσουμε σε όλους ότι είμαστε μία εταιρεία που αγκαλιάζει τους πάντες χωρίς διακρίσεις και αυτό που μας ενώνει είναι η αγάπη μας για την καλή πίτσα».