Παρνασσός: 7 ιδέες για εκδρομές το Σαββατοκύριακο

Από κοσμοπολίτικα χωριά με έντονη ζωή μέχρι ήσυχες γωνιές μέσα στη φύση, ο Παρνασσός έχει κάτι για κάθε τύπο ταξιδιώτη.

Λίγοι προορισμοί στην Ελλάδα καταφέρνουν να συνδυάζουν τόσο αρμονικά τη φύση, την παράδοση, την ιστορία και τη γαστρονομία όσο ο Παρνασσός. Σε απόσταση μόλις λίγων ωρών από την Αθήνα, το εμβληματικό βουνό αποτελεί σταθερή αξία για σύντομες αποδράσεις είτε αναζητάτε την πολυτέλεια είτε την περιπέτεια ή ακόμα και την ηρεμία μακριά από τα πλήθη.

