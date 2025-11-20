Στην ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών του νέου αεροδρομίου της Πάρου αποσκοπεί η πρόσκληση χρηματοδότησης, ύψους 3 εκατ. ευρώ, που υπέγραψε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας.
Με τη σχετική πρόσκληση ενεργοποιείται η διαδικασία ένταξης και χρηματοδότησης του έργου στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2025 του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Για την ολοκλήρωση του έργου απαιτείται πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 45 εκατ. ευρώ, η οποία προβλέπεται να ενταχθεί στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2026 – 2030.
