Πάρος: Πόσα εκατ. ευρώ θα κοστίσει η αναβάθμιση του αεροδρομίου

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, υπέγραψε την πρόσκληση χρηματοδότησης του έργου.

Πάρος
Το αεροδρόμιο της Πάρου | ΥΠΑ
Στην ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών του νέου αεροδρομίου της Πάρου αποσκοπεί η πρόσκληση χρηματοδότησης, ύψους 3 εκατ. ευρώ, που υπέγραψε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας

Με τη σχετική πρόσκληση ενεργοποιείται η διαδικασία ένταξης και χρηματοδότησης του έργου στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2025 του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 

Για την ολοκλήρωση του έργου απαιτείται πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 45 εκατ. ευρώ, η οποία προβλέπεται να ενταχθεί στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2026 – 2030.

