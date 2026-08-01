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ΠΑΘΕ, όπως λέμε πίστα αγώνων: Γνωστός τράπερ έτρεχε με 182χλμ/ώρα

Ο γνωστός τράπερ, που είχε συλληφθεί ξανά και ήταν ελεύθερος με όρους, παραβίασε το όριο ταχύτητας κατά... 102 χιλιόμετρα την ώρα. Τι ισχυρίζεται ο ίδιος.

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Αυτοκίνητο που αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα
Αυτοκίνητο που αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα | Φωτ. Αρχείου: Unsplash
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Γνωστός τράπερ συνελήφθη καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί με 182χλμ/ώρα στην ΠΑΘΕ.

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες της ΕΡΤ, ο τράπερ κινούνταν προς Θεσσαλονίκη όταν το ραντάρ της Τροχαίας τον έπιασε να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα, σε δρόμο που το όριο είναι τα 80χλμ/ώρα.

Γίνεται λόγος που είχε απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν, για άλλα αδικήματα, και ήταν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Ο τράπερ οδηγήθηκε στην εισαγγελέα και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση που μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο σε άνθρωπο και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι είχε ειδοποιηθεί από συγγενείς της συντρόφου του ότι αντιμετώπισε έκτακτο πρόβλημα υγείας, γι’ αυτό και ανέπτυξε υπερβολική ταχύτητα.

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