ΠΑΘΕ, όπως λέμε πίστα αγώνων: Γνωστός τράπερ έτρεχε με 182χλμ/ώρα

Γνωστός τράπερ συνελήφθη καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί με 182χλμ/ώρα στην ΠΑΘΕ.
Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες της ΕΡΤ, ο τράπερ κινούνταν προς Θεσσαλονίκη όταν το ραντάρ της Τροχαίας τον έπιασε να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα, σε δρόμο που το όριο είναι τα 80χλμ/ώρα.
Γίνεται λόγος που είχε απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν, για άλλα αδικήματα, και ήταν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.
Ο τράπερ οδηγήθηκε στην εισαγγελέα και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση που μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο σε άνθρωπο και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.
Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι είχε ειδοποιηθεί από συγγενείς της συντρόφου του ότι αντιμετώπισε έκτακτο πρόβλημα υγείας, γι’ αυτό και ανέπτυξε υπερβολική ταχύτητα.
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