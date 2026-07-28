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Στην Ευελπίδων μετά από καταδίωξη ο γνωστός τράπερ: Το story στα social media πριν την απολογία του.

Συνελήφθη στη Νέα Σμύρνη γνωστός τράπερ μετά από καταδίωξη. Η απόπειρα διαφυγής, το κατσαβίδι και το story στην Ευελπίδων.

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Δικαστήρια Ευελπίδων | Eurokinissi
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Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης γνωστός τράπερ, γιος δημοφιλούς ηθοποιού, έπειτα από την επεισοδιακή σύλληψή του το βράδυ της Δευτέρας στην περιοχή της Νέας Σμύρνης.
 

 

Φωτογραφία από την πρώην σχολή Ευελπίδων
Φωτογραφία από την πρώην σχολή Ευελπίδων | Instagram story

Όλα ξεκίνησαν όταν ο νεαρός καλλιτέχνης, στην προσπάθειά του να αποφύγει επικείμενο αστυνομικό έλεγχο, ανέπτυξε ιλιγγιώδη ταχύτητα με τη μοτοσικλέτα του. Λίγο αργότερα, σε μια ύστατη προσπάθεια να γλιτώσει, εγκατέλειψε το όχημα και επιχείρησε να διαφύγει πεζός. Ωστόσο, οι αστυνομικοί που τον καταδίωξαν κατάφεραν άμεσα να τον εγκλωβίσουν, να τον ακινητοποιήσουν και να του περάσουν χειροπέδες με την κατηγορία της απείθειας. Στον σωματικό έλεγχο που ακολούθησε, εντοπίστηκε στην κατοχή του ένα κατσαβίδι.

 Λίγη ώρα προτού βρεθεί τετ-α-τετ με τον εισαγγελέα, ο τράπερ δεν δίστασε να κάνει σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένα, ανέβασε ένα «story» στον προσωπικό του λογαριασμό, όπου διακρίνεται το πόδι του, προσθέτοντας την ακριβή τοποθεσία («Δικαστήρια Πρώην Σχολής Ευελπίδων») και επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο, δημόσια και σε πραγματικό χρόνο, την παρουσία του στο δικαστικό μέγαρο.

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