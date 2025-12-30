Παθιασμένος τζογαδόρος δήλωσε ο ανθυπαστυνόμος που πιάστηκε με μισό κιλό κοκαΐνη

Σοκ έχει προκαλέσει η σύλληψη 37χρονου ανθυπαστυνόμου που υπηρετεί στο Αρχηγείο της ΕΛΑΣ, ο οποίος εντοπίστηκε στη Ρόδο να κατέχει 500 γραμμάρια κοκαΐνης.

Ο αστυνομικός είχε μεταβεί στο νησί ακτοπλοϊκώς από τον Πειραιά, ωστόσο η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν άνδρες της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρόδου τον συνέλαβαν, βάζοντας τέλος στη δράση του.

Τα ναρκωτικά τα είχε κρύψει σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο αυτοκίνητο, στον λεβιέ των ταχυτήτων.

Ο αστυνομικός όταν «πιάστηκε» από συναδέλφους του άρχισε να κλαίει και ήταν σε σοκ. Όπως ισχυρίστηκε είχε λόγω τζόγου, στον οποίο ήταν εθισμένος, τεράστια χρέη τα οποία έπρεπε κάπως να ξεπληρώσει.

Η αστυνομία εκτός από το αυτοκίνητο και τα ναρκωτικά έχει κατασχέσει και ένα κινητό τηλέφωνο, προκειμένου να απαντηθούν ερωτήματα σχετικά με το ποιο κύκλωμα συνεργαζόταν και τον εφοδίασε με την κοκαΐνη. Επίσης σε ποιους θα παρέδιδε την κοκαΐνη.