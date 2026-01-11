Μενού

Πατήσια: Φωτιά σε υπόγειο διαμέρισμα - 20 πυροσβέστες στο σημείο

Πυρκαγιά ξέσπασε σε υπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας στα Πατήσια. Οι ένοικοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια μέσω του κλιμακοστασίου.

Πυροσβεστική | Eurokinissi
Πυρκαγιά ξέσπασε σε υπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου και Στεφάνου Βυζαντίου στα Πατήσια.

Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 9:12 και έχει τεθεί ήδη υπό μερικό έλεγχο, ενώ ένοικοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια μέσω του κλιμακοστασίου.

Το βίντεο του Orange Press Agency από το σημείο:

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

 

ΕΛΛΑΔΑ