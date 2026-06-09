Ένα αδιανόητο περιστατικό βίας έλαβε χώρα στο νησί της Πάτμου, καθώς ένας 62χρονος επιχειρηματίας εστίασης ξυλοκόπησε τον Μπαγκλαντεσιανό υπάλληλο του.

Ο επιχειρηματίας φέρεται μάλιστα να χρωστούσε τα δεδουλευμένα στον εργαζόμενο, και για εκείνος περίμενε το καράβι για να φύγει από το νησί, και να βρει αλλού εργασία. Όταν αυτό έγινε αντιληπτό από τον 62χρονο άρχισε το βίαιο επεισόδιο. Μάλιστα, σύμφωνα με το Open, τον χτυπούσε μέχρι και με το κράνος του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, εργαζόταν από την 1η Μαΐου, την πρώτη κι όλας μέρα λειτουργίας του καταστήματος εστίασης.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο άνδρας κατηγορείται για τέτοιου είδους συμπεριφορές.

Η αστυνομία εκλήθη από τους μάρτυρες στο λιμάνι. Το θύμα, διακομίστηκε εσπευσμέμα με ελικόπτερο του ΕΚΑΒ, στο νοσοκομείο της Ρόδου, φέροντας βαριά τραύματα και σε «ημιθανή κατάσταση», όπως περιγράφει το ρεπορτάζ.