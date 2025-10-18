Πάτρα: Αγνοείται 35χρονος που είχε πάει για υποβρύχιο ψάρεμα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή του Ρίου για τον εντοπισμό ενός 35χρονου άνδρα, ο οποίος αγνοείται ενώ είχε βουτήξει για υποβρύχιο ψάρεμα.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Πάτρας, η εξαφάνιση του 35χρονου δηλώθηκε από άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος, το οποίο ανησύχησε όταν δεν επέστρεψε.
Στις έρευνες συμμετέχουν ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ένα ιδιωτικό σκάφος, καθώς και ένα όχημα του Λιμενικού από την ξηρά που σαρώνει την παράκτια ζώνη.
Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι ευνοϊκές για την επιχείρηση, με βορειοδυτικούς ανέμους εντάσεως 2 μποφόρ. Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό.
