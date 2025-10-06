Πάτρα: Έπεσε τεράστιο δέντρο σε κεντρική πλατεία - Δεν υπήρξαν τραυματισμοί

Σοκ προκάλεσε στην Πάτρα η πτώση ενός τεράστιου δέντρου, ύψους 15 μέτρων που κατέρρευσε ξαφνικά στην κεντρική πλατεία της Πάτρας, Πλατεία Όλγας.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας, στις 6/10, στο κέντρο της Πάτρας, όταν μεγάλο πεύκο ύψους περίπου 15 μέτρων έπεσε χωρίς ευτυχώς να προκαλέσει κανέναν τραυματισμό σε πολίτη αλλά ούτε κάποια ζημιά σε κατάστημα της περιοχής.

Το δέντρο, που βρισκόταν από την πλευρά της οδού Κολοκοτρώνη, κατέρρευσε κάνοντας έναν εκκωφαντικό θόρυβο και σπέρνοντας τον πανικό για λίγα λεπτά στους πολίτες που βρίσκονταν κοντά στην πλατεία.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι ρίζες του ήταν σάπιες και δεν μπορούσαν πλέον να το συγκρατήσουν, ενώ το πρόσθετο βάρος από τη βροχή των προηγούμενων ημερών φαίνεται ότι επιτάχυνε την κατάρρευση, παρά το γεγονός ότι σήμερα, 6/10 που σημειώθηκε το περιστατικό δεν φυσούσε καθόλου στην Πάτρα.

Όπως αναφέρει το pelop.gr η πλατεία είναι περιμετρικά περιφραγμένη, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη έργα ανάπλασης και από τύχη δεν βρίσκονταν εκεί κατά την ώρα της πτώσης εργαζόμενοι ή περαστικοί.