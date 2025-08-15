Πάτρα: Η 14χρονη από την Κεφαλονιά αποσωληνώθηκε και ζήτησε να αγκαλιάσει τους γιατρούς της

Αποσωληνώθηκε σήμερα η 14χρονη από την Κεφαλονιά, η οποία είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πάτρας (ΠΓΝΠ) στο Ρίο με σοβαρή παράλυση στα άκρα και στους αναπνευστικούς μύες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί εντόπισαν την αιτία του προβλήματος και η 14χρονη ανταποκρίθηκε θετικά στη θεραπεία.

Η στιγμή της συνειδητοποίησης της ανάρρωσής της ήταν συγκινητική, καθώς το πρώτο που ζήτησε ήταν να αγκαλιάσει τους γιατρούς και τους νοσηλευτές της ΜΕΘ Παίδων, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για τη φροντίδα που έλαβε.

Πώς είχε γίνει το περιστατικό

Το σοβαρό περιστατικό ξεκίνησε το απόγευμα της Δευτέρας 4 Αυγούστου, όταν η υγεία της επιδεινώθηκε ξαφνικά. Η 14χρονη μεταφέρθηκε με ελικόπτερο από την Κεφαλονιά, προσγειώθηκε στον Άραξο και στη συνέχεια με κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ στο Καραμανδάνειο, όπου διασωληνώθηκε άμεσα, πριν μεταφερθεί στο ΠΓΝΠ.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 14 υγειονομικοί, μεταξύ των οποίων τέσσερις παιδίατροι, δύο αναισθησιολόγοι, δύο νοσηλεύτριες χειρουργείου, ακτινολόγος, χειριστής μαγνητικού τομογράφου εκτός βάρδιας και εντατικολόγος από τη ΜΕΘ Παίδων του ΠΓΝΠ. Τον συντονισμό είχαν ο παιδίατρος Αθανάσιος Φίλιας και ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων, Ανδρέας Ηλιάδης.

Η κατάσταση της 14χρονης παραμένει υπό στενή παρακολούθηση από την ιατρική ομάδα, αν και εμφανίζει σημαντική βελτίωση.

Πηγή: pelop.gr