Πάτρα: Καρέ - καρέ τα θανατηφόρα χτυπήματα στο θύμα - Πώς έγινε η συμπλοκή στο κλαμπ

Υλικό από κάμερα ασφαλείας καταγράφει το περιστατικό που οδήγησε στον θάνατο ενός 30χρονου στην Πάτρα, έπειτα από έντονο καβγά σε bar στο κέντρο της πόλης.

Στο βίντεο φαίνεται η συμπλοκή ανάμεσα στις δύο παρέες, η οποία, παρά την αρχική ύφεση, αναζωπυρώνεται.

Κατά τη διάρκεια της έντασης, ένα άτομο από την πλευρά του 30χρονου φαίνεται να κρατά μαχαίρι, ενώ ο ίδιος δέχεται αλλεπάλληλα χτυπήματα και πέφτει στο έδαφος.

Στη συνέχεια, ο 26χρονος -που φέρεται ως ο βασικός δράστης- επιτίθεται ξανά, με αποτέλεσμα ο 30χρονος να μεταφερθεί βαριά τραυματισμένος στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς κατέληξε.

Ο 26χρονος παραδόθηκε σήμερα στις αρχές, ενώ τρία ακόμη άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση είχαν ήδη παρουσιαστεί νωρίτερα.

Οι τρεις συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συνέργεια σε ανθρωποκτονία και πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών και αναμένεται να απολογηθούν αύριο.

