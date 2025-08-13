Πάτρα: Κλαδιά δέντρου πέφτουν σε αυτοκίνητα εν κινήσει μετά από ρίψη ελικοπτέρου - Βίντεο σοκ

Δραματικές στιγμές στην Πάτρα, όπου μαίνεται για δεύτερη συνεχή ημέρα η καταστροφική φωτιά, με τους καπνούς και τις φλόγες να έχουν φτάσει κοντά στην πόλη, από τα προάστια που «έκαιγε» μέχρι σήμερα το πρωί.

Την ίδια ώρα, το Forecast Weather Greece έφερε στη δημοσιότητα ένα σοκαριστικό βίντεο από τη φωτιά στην Πάτρα, όπου ένα ελικόπτερο κάνει ρίψη νερού πάνω από τον αστικό ιστό, με αποτέλεσμα να πέσουν κλαδιά σε διερχόμενα αυτοκίνητα.

Η φωτιά στην Πάτρα είναι, πλέον, ανεξέλεγκτη με αρκετούς να αναφέρουν ότι έχει μπει στον αστικό ιστό, ενώ για λίγα μέτρα αποφεύχθηκε η τραγωδία με τη ρίψη νερού από το ελικόπτερο.

🔥⚠️Παραλίγο τραγωδία στην Πάτρα ελικόπτερο κάνει η ρίψη νερού και διερχόμενα αυτοκίνητα από κάτω Δέχονται τα σπασμένα κλαριά από την πίεση του νερού.



⚠️❗️ Ακολουθήστε αυστηρά τις εντολές εκκένωσης του 112



Απαγορεύεται η μετακίνηση σε σημεία που ενεργούν επίγειες καί εναέριες… pic.twitter.com/c7FNtdh9Nw — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) August 13, 2025

Φωτιά στην Πάτρα: Κάηκαν 550 οχήματα

Από την καταστροφική πυρκαγιά στην Αχαΐα δεν γλίτωσαν ούτε τα οχήματα, που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις τoυ Τελωνείου Πατρών, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως ανακοινώθηκε.

Με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, 550 αυτοκίνητα κάηκαν ολοσχερώς, αριθμός, που αφορά τη συντριπτική πλειονότητα των οχημάτων στον υπαίθριο χώρο. Από αυτά, τα περισσότερα από τα μισά είχαν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους, δηλαδή, δεν μπορούσαν να εκπλειστηριαστούν ως κανονικά οχήματα. Επισημαίνεται ότι ο υπαίθριος χώρος είχε αποψιλωθεί τον Ιούνιο, με βάση τα όσα προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, έχει ήδη δώσει εντολή, ώστε, μόλις υποχωρήσει η θερμοκρασία σε λειτουργικά επίπεδα – είναι πολύ υψηλή τώρα, λόγω της θερμότητας, που εκλύουν οι λαμαρίνες από την πυρκαγιά -, να γίνει πλήρης καταγραφή των ζημιών.