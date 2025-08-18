Πάτρα: Νέα σύλληψη 21χρονου ως συνεργός του 25χρονου για τον εμπρησμό στο Γηροκομειό

Συνελήφθη μόλις σήμερα (18/8) στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Πατρών, ένας ακόμα άνδρας, 21 ετών, για εμπρησμό που προκάλεσε τις καταστροφικές φωτιές, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης της Ανακρίτριας Πρωτοδικών Αχαΐας.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στο Γηροκομειό, και φέρεται να είναι συνένοχος του 25χρονου, επίσης κρατούμενου για εμπρησμό από πρόθεση, καθώς και εμπρησμό σε δασική έκταση από πρόθεση και κατά συναυτουργία.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Ανακρίτρια Πρωτοδικών Αχαΐας, μεταφέρει ο ΣΚΑΙ.