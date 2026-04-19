Πάτρα: Νεκρός 58χρονος μετά από φωτιά στο σπίτι του - Δίπλα του βρέθηκε καραμπίνα

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 19 Απριλίου στο Ακταίο, στην παλαιά εθνική οδό Πατρών–Πύργου.

Σύμφωνα με το flamis.gr, ένας άνδρας 58 ετών εντοπίστηκε νεκρός έξω από το σπίτι του, το οποίο είχε τυλιχθεί στις φλόγες και καταστράφηκε ολοσχερώς από φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 5:00 το πρωί. Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα, με τη στέγη να καταρρέει.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος του Ακταίου, απέναντι από πρατήριο υγρών καυσίμων, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας. Ισχυρές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι πυροσβέστες εντόπισαν τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του σε χώρο της οικίας. Δίπλα στη σορό του βρέθηκε όπλο, το οποίο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για κυνηγετική καραμπίνα.

Ο 58χρονος βρέθηκε πεσμένος ανάσκελα, ενώ δεν είχε μετακινηθεί έως την άφιξη του ιατροδικαστή. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν από λίγες ημέρες είχε χάσει αιφνιδίως την αδελφή του, γεγονός που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας, καθώς δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας.

Για τη διαλεύκανση των ακριβών αιτιών του θανάτου έχει διαταχθεί νεκροτομή, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την προανάκριση. Ο άτυχος άνδρας φέρεται να διατηρούσε στο παρελθόν επιχείρηση εστίασης στην παραλιακή περιοχή του Ρίου.