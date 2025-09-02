Προφυλακιστέος κρίθηκε, μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή Πατρών, ο 46χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας που κατηγορείται για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα την 86χρονη γυναίκα, η οποία έσωσε ένα 8χρονο κορίτσι από τη μοιραία σύγκρουση, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο κατηγορούμενος, που παρουσιάστηκε σήμερα (02/09) με δικηγόρο από την Αθήνα, είχε λάβει προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του, ενώ το δικαστήριο είχε διορίσει αυτεπάγγελτα συνήγορο από την προηγούμενη ημέρα.

Την ίδια ώρα που εκτυλισσόταν η διαδικασία στο δικαστικό μέγαρο, τελούνταν η εξόδιος ακολουθία της 86χρονης στον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου Πατρών. Η ηλικιωμένη γυναίκα χαρακτηρίστηκε από όλους ως «ασπίδα» για το 8χρονο κοριτσάκι, το οποίο εξακολουθεί να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων.

Πάτρα: Πώς έγινε το τροχαίο

Υπενθυμίζεται ότι, μια ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της και η 8χρονη εγγονή της τραυματίστηκε, όταν παρασύρθηκαν από μηχανή μεγάλου κυβισμού την ώρα που επιχειρούσαν να διασχίσουν τον δρόμο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο οδηγός της μηχανής φέρεται να ξεκίνησε με κόκκινο φανάρι και να κινήθηκε με υψηλή ταχύτητα – στοιχείο που διερευνάται από τις αρχές. Η μηχανή παρέσυρε τη γυναίκα, η οποία κρατούσε από το χέρι το παιδί, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα, χωρίς η ζωή του να διατρέχει κίνδυνο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.