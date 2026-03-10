Μενού

Πάτρα: Στο νοσοκομείο 15χρονος μετά από επίθεση από άλλο μαθητή - Λόγος ένα νεράντζι

Όσα συνέβησαν το μεσημέρι της Δευτέρας κοντά σε σχολείο στην Πάτρα, όπου 15χρονος δέχθηκε άγρια επίθεση από μαθητή Λυκείου.

Στο νοσοκομείο κατέληξε 15χρονος μαθητής στην Πάτρα, όταν έπεσε θύμα ξυλοδαρμού κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής.

Το μεσημέρι της Δευτέρας (09/03), μαθητής Λυκείου, προσέγγισε απειλητικά τον 15χρονο και άρχισε να τον χτυπά με μπουνιές στο πρόσωπο, ενώ βρισκόταν κοντά στο σχολείο του. 

Στη συνέχεια, ο δράστης επιβιβάστηκε σε μηχανάκι και τράπηκε σε φυγή, όπως αναφέρει το tempo24.gr.

Εκπαιδευτικοί ενημέρωσαν την αστυνομία και ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Από την έως τώρα έρευνα, προκύπτει πως αίτιο της επίθεσης αποτέλεσε ένα περιστατικό κατά τη διάρκεια της εκδρομής. Μία ομάδα ανηλίκων έπαιζε με νεράντζια και ένα εξ αυτών χτύπησε την  αδελφή του δράστη. 

Αποτέλεσμα να πέσει από τα χέρια της το κινητό τηλέφωνο και να υποστεί φθορές.

Σε βάρος του μαθητή Λυκείου σχηματίσθηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών, ενώ συνελήφθη ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

