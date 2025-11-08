Μενού

Πάτρα: Συναγερμός μετά από φωτιά σε ορφανοτροφείο

Επί ποδός η Πυροσβεστική μετά από φωτιά σε ορφανοτροφείο στην Πάτρα.

Reader symbol
Newsroom
Πυροσβεστική
Κινητοποίηση πυροσβεστικού οχήματος για την κατάσβεση φωτιάς | EUROKINISSI / ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ
  • Α-
  • Α+

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου στην Πάτρα, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε θάλαμο του Ορφανοτροφείου Θηλέων στην Ακτή Δυμαίων.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν η πυροσβεστική και η αστυνομία, όπως μεταδίδει το tempo24.gr.

Στο σημείο έσπευσαν επτά πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ τα παιδιά του ιδρύματος απομακρύνθηκαν προληπτικά από τον χώρο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της πυροσβεστικής, η φωτιά έσβησε χωρίς να χρειαστεί επέμβαση από τις δυνάμεις πυρόσβεσης.

Παράλληλα, κλήθηκε προληπτικά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ώστε να παρασχεθεί όποια βοήθεια χρειαζόταν. Ευτυχώς, δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός και η κατάσταση ελέγχθηκε άμεσα.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ