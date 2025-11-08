Πάτρα: Συναγερμός μετά από φωτιά σε ορφανοτροφείο

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου στην Πάτρα, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε θάλαμο του Ορφανοτροφείου Θηλέων στην Ακτή Δυμαίων.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν η πυροσβεστική και η αστυνομία, όπως μεταδίδει το tempo24.gr.
Στο σημείο έσπευσαν επτά πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ τα παιδιά του ιδρύματος απομακρύνθηκαν προληπτικά από τον χώρο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της πυροσβεστικής, η φωτιά έσβησε χωρίς να χρειαστεί επέμβαση από τις δυνάμεις πυρόσβεσης.
Παράλληλα, κλήθηκε προληπτικά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ώστε να παρασχεθεί όποια βοήθεια χρειαζόταν. Ευτυχώς, δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός και η κατάσταση ελέγχθηκε άμεσα.
