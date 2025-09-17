Πάτρα: Τέσσερις ανήλικες συνελήφθησαν για bullying - «Την έβαζαν να τους φιλήσει τα πόδια»

Τέσσερις ανήλικες ηλικίας 15 έως 13 ετών συνελήφθησαν το μεσημέρι της Τρίτης (16/9) στην Πάτρα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων για υπόθεση bullying εις βάρος 13χρονης μαθήτριας.

Σύμφωνα με την προανάκριση, οι τέσσερις κατηγορούμενες προσεγγισαν το μεσημέρι την 13χρονη μπροστά σε Γυμνάσιο, την ανάγκασαν να σκύψει και να τους φιλήσει τα πόδια, την απείλησαν και την εξύβρισαν, ενώ βιντεοσκοπούσαν με κινητό τις πράξεις τους.

Σε βάρος των ανήλικων σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για παράνομη βία, παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, απειλή και εξύβριση.

Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία κατά των γονέων των ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας. Η δικογραφία που αφορά τους συλληφθέντες και τους γονείς θα υποβήθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.



Με πληροφορίες από το pelop.gr