Πάτρα: Τραυματισμένο βρέφος νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο - Ενδείξεις κακοποίησης

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα των αρχών σχετικά με τραυματισμένο βρέφος επτά μηνών, το οποίο νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το βρέφος εισήχθη στο νοσοκομείο το Σάββατο φέροντας κάταγμα μηρού, ενώ παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό, με την παραμονή του στο ίδρυμα να κρίνεται απαραίτητη για την παροχή της ενδεδειγμένης φροντίδας.

Σύμφωνα με ιατρικές πηγές του νοσοκομείου, η φύση και η κλινική εικόνα των τραυματισμών εγείρουν ενδείξεις κακοποίησης. Οι θεράποντες ιατροί, αξιολογώντας τα ευρήματα, έκριναν ότι τα τραύματα δεν συνάδουν με την εκδοχή ενός τυχαίου ατυχήματος, γεγονός που οδήγησε στην άμεση ενημέρωση των αρμόδιων αρχών.

Από την πλευρά τους, οι γονείς υποστηρίζουν ότι ο τραυματισμός προήλθε από πτώση του παιδιού από κρεβάτι. Η Ελληνική Αστυνομία έχει ενημερωθεί από το νοσοκομείο για την υπόθεση, προκειμένου να δρομολογηθούν οι απαραίτητες ιατροδικαστικές διαδικασίες και να διερευνηθούν σε βάθος οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προέκυψε ο τραυματισμός.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να αντιμετωπίζουν την υπόθεση με την απαιτούμενη σοβαρότητα και αυστηρότητα.