Πρωτοφανείς εικόνες στην Πάτρα: Αγριογούρουνα έκοβαν βόλτες στην Πανεπιστημιούπολη

Οι φοιτητές της Πάτρας, ήρθαν αντιμέτωποι με ένα... πρωτάκουστο θέαμα στην Πανεπιστημιούπολη του Ρίο.

Στον δρόμο «έκοβαν» βόλτες, όχι γάτες και σκύλοι αλλά... αγριογούρουνα. Την είδηση γνωστοποίησε ο ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστος Μπούρας, ο οποίος μάλιστα ενημέρωσε ότι απομακρύνθηκαν.

Στην ανάρτηση αναφέρει: «Χθές βράδυ στη Πανεπιστημιούπολη στο Ρίο, στο Πανεπιστήμιο Πατρών University of Patras εμφανίστηκαν απρόσκλητοι επισκέπτες. Αγριγούρουνα τα οποία φόβησαν φοιτήτριες και φοιτητές. Εγινε άμεση επέμβαση απο την Υπηρεσία Φύλαξης και απομακρύνθηκαν.

Αυτά είναι απο τα καλά/κακά της εξοχής και μιάς καταπράσινης Πανεπιστημιούπολης», δήλωσε μεταξύ άλλων.

