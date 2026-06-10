Μενού

Πρωτοφανείς εικόνες στην Πάτρα: Αγριογούρουνα έκοβαν βόλτες στην Πανεπιστημιούπολη

Σύμφωνα με την ανάρτηση του πρύτανη του Πανεπιστημίου στο Ρίο, αναστάτωση προκάλεσαν αγριογούρουνα που «έκοβαν» βόλτες έξω από τις σχολές.

Reader symbol
Newsroom
Αγριογούρουνα
Αγριογούρουνα σε Πανεπιστημιούπολη του Ρίο | ChristosBouras@X
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Οι φοιτητές της Πάτρας, ήρθαν αντιμέτωποι με ένα... πρωτάκουστο θέαμα στην Πανεπιστημιούπολη του Ρίο. 

Στον δρόμο «έκοβαν» βόλτες, όχι γάτες και σκύλοι αλλά... αγριογούρουνα. Την είδηση γνωστοποίησε ο ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστος Μπούρας, ο οποίος μάλιστα ενημέρωσε ότι απομακρύνθηκαν. 

Στην ανάρτηση αναφέρει: «Χθές βράδυ στη Πανεπιστημιούπολη στο Ρίο, στο Πανεπιστήμιο Πατρών University of Patras εμφανίστηκαν απρόσκλητοι επισκέπτες. Αγριγούρουνα τα οποία φόβησαν φοιτήτριες και φοιτητές. Εγινε άμεση επέμβαση απο την Υπηρεσία Φύλαξης και απομακρύνθηκαν. 

Αυτά είναι απο τα καλά/κακά της εξοχής και μιάς καταπράσινης Πανεπιστημιούπολης», δήλωσε μεταξύ άλλων. 
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ