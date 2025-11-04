Πάτρα: Ξανανοίγει υπόθεση θανάτου βρέφους - Οι γονείς καταγγέλλουν ιατρικό λάθος

Ξανανοίγει υπόθεση που αφορά την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών σχετικά με τον θάνατο ενός βρέφους, καθώς εκφράστηκε ιδιαίτερη ανησυχία για τον αρχικό χειρισμό της.

Το περιστατικό σημειώθηκε το 2022, όταν ένα μωρό 19 μηνών έχασε τη ζωή του, όσο νοσούσε από κορονοϊό, όμως ο φάκελος της υπόθεσης ξανάνοιξε όταν η οικογένεια κατέθεσε αίτημα στη Δικαιοσύνη. Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, για κατάθεση έχουν ήδη κληθεί γιατροί τόσο του Καραμανδανείου Νοσοκομείου Πατρών, όσο και του Νοσοκομείου Ρίου.

Τα συμπεράσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης είχαν δείξει πως το βρέθος είχε «φύγει» από επιπλοκές της νόσου COVID-19 ωστόσο, η πραγματογνωμοσύνη που ακολούθησε δεν έδωσε σαφή απάντηση.

Αστυνομικοί έχουν ήδη συνομιλήσει με γιατρούς που γνωρίζουν την υπόθεση, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τις επόμενες ημέρες οι γιατροί θα κληθούν να καταθέσουν όσα γνωρίζουν και σε δικαστικό λειτουργό.

Το παιδί, τον Σεπτέμβριο του 2022, ενώ είχε νοσήσει από COVID-19, παρουσίασε μελάνιασμα, με αποτέλεσμα οι γονείς να ανησυχήσουν και να το μεταφέρουν εσπευσμένα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο.

Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το παιδί δεν ήταν σε καλή κατάσταση και παρουσίαζε μυδρίαση. Οι γονείς έχουν καταγγείλει σε τηλεοπτικές εκπομπές ότι υπήρξε καθυστέρηση στη διασωλήνωση του παιδιού, καθώς δεν υπήρχε αναισθησιολόγος.

Μετά τη διασωλήνωση, το παιδί έπεσε σε προκωματώδη κατάσταση και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι ήταν εγκεφαλικά νεκρό και μερικές ημέρες αργότερα κατέληξε.

Η έρευνα συνεχίζεται όσο η συγκεκριμένη υπόθεση προστίθεται σε εκείνες που διερευνώνται από την Εισαγγελία Πατρών σχετικά με ελλιπείς ή λανθασμένες ιατροδικαστικές πράξεις.