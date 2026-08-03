Παξοί: Οι σμαραγδένιες σπηλιές που μαγεύουν τους επισκέπτες

Με ατού την καταπράσινη φύση και τις εξωτικές παραλίες, οι Παξοί είναι ένας από τους πιο εντυπωσιακούς προορισμούς για καλοκαιρινές διακοπές στο Ιόνιο.
Το πρόγραμμα εδώ έχει βουτιές σε διάφανα τιρκουάζ νερά και χαλαρές βόλτες σε γραφικά λιμάνια και χωριά με παραδοσιακή επτανησιώτικη αρχιτεκτονική.
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