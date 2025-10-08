Παύλος Ασλανίδης: Κατέθεσε στον Άρειο Πάγο για τον Χρήστο Τριαντόπουλο

Στο Εφετείο Αθηνών, όπου κατέθεσε ενώπιον της Αρεοπαγίτου Ανακρίτριας, βρέθηκε σήμερα ο Παύλος Ασλανίδης, ο οποίος έχασε τον γιο του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών στις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Ο Παύλος Ασλανίδης κατέθεσε ως μάρτυρας για τις τυχόν ποινικές ευθύνες του -τότε- υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Χρήστο Τριαντόπουλο, σχετικά με τις καταγγελίες για αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος.

Ο κ. Ασλανίδης, όπως και άλλοι συγγενείς θυμάτων, δηλώνουν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και καταθέτουν στην ανάκριση, που διενεργείται για τον Χρήστο Τριαντόπουλο, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος.

Μεταξύ άλλων, ο Παύλος Ασλανίδης ζήτησε αναβάθμιση των κατηγοριών για τον Χρήστο Τριαντόπουλο, ενώ αναφέρθηκε στην απόφαση των εισαγγελικών αρχών να γίνουν δεκτά τα αιτήματα των συγγενών θυμάτων.

«Αυτό που θέλουμε όλοι και οι υπόλοιποι συγγενείς, είναι να πάει για κακούργημα ο κ. Τριαντόπουλος και οι υπόλοιποι που αλλοίωσαν τον χώρο του δυστυχήματος» είπε ο κ. Ασλανίδης.