Πειραιάς: Διεκόπη η κυκλοφορία μετά από καθίζηση στην οδό Κουντουριώτου

Διακοπή της κυκλοφορίας σημειώθηκε στην οδό Κουντουριώτου στον Πειραιά, λόγω καθίζησης του οδοστρώματος.
Σύμφωνα με την Τροχαία, τα οχήματα δεν διέρχονται από το τμήμα της οδού Κουντουριώτου από τη λεωφόρο Βασ. Γεωργίου Α’ έως την οδό Τσαμαδού.
