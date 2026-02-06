Μενού

Πειραιάς: Διεκόπη η κυκλοφορία μετά από καθίζηση στην οδό Κουντουριώτου

Καθίζηση του οδοστρώματος σημειώθηκε στον Πειραιά, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Κουντουριώτου.

Reader symbol
Newsroom
Περιπολικό της ΕΛΑΣ σε συμβάν
Περιπολικό της ΕΛΑΣ σε συμβάν | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Διακοπή της κυκλοφορίας σημειώθηκε στην οδό Κουντουριώτου στον Πειραιά, λόγω καθίζησης του οδοστρώματος.

Σύμφωνα με την Τροχαία, τα οχήματα δεν διέρχονται από το τμήμα της οδού Κουντουριώτου από τη λεωφόρο Βασ. Γεωργίου Α’ έως την οδό Τσαμαδού.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ