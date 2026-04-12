Πειραιάς: Δύο νεαροί σε πατίνι πέταξαν κροτίδα πάνω σε λεωφορείο - Συνελήφθη ο ένας

Σοκ προκάλεσε στην Ακτή Μιαούλη, στον Πειραιά ένα περιστατικό που σημειώθηκε χθες το απόγευμα, περίπου στις 19:30, όταν δύο νεαρά άτομα που κινούνταν με πατίνι πέταξαν κροτίδα προς λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο Κερατσίνι–Πειραιάς.

Στο λεωφορείο επέβαιναν αστυνομικοί της ομάδας Αριάδνη, η οποία πραγματοποιεί ελέγχους και περιπολίες σε μέσα μαζικής μεταφοράς για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας.

H αντίδραση των αστυνομικών ήταν άμεση, καθώς εντόπισαν τα δύο άτομα λίγο πιο κάτω και προχώρησαν στη σύλληψη του ενός, ενός 15χρονου, που έχει γεννηθεί το 2011. Ο δεύτερος κατάφερε να διαφύγει και οι Αρχές τον αναζητούν.

Πάνω στον 15χρονο που συνελήφθη βρέθηκαν και άλλες κροτίδες και βεγγαλικά.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στους επιβάτες του λεωφορείου, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.