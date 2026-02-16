Μενού

Πειραιάς: Ένοπλη ληστεία σε κατάστημα μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε σήμερα σε μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ στον Πειραιά. Άφαντος είναι μέχρι στιγμής ο δράστης.

Reader symbol
Newsroom
Αστυνομία
Ελληνική Αστυνομία | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε στις 08:50 το πρωί σήμερα (16/2) σε υποκατάστημα μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ, στην οδό Θηβών 119, στον Πειραιά.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ ,  άνδρας με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του μπήκε στο υποκατάστημα και με την απειλή όπλου αφαίρεσε χρηματικό ποσό. 

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών για την αναζήτηση του δράστη. 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ