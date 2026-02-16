Πειραιάς: Ένοπλη ληστεία σε κατάστημα μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε στις 08:50 το πρωί σήμερα (16/2) σε υποκατάστημα μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ, στην οδό Θηβών 119, στον Πειραιά.
Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ , άνδρας με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του μπήκε στο υποκατάστημα και με την απειλή όπλου αφαίρεσε χρηματικό ποσό.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών για την αναζήτηση του δράστη.
