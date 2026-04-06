Πειραιάς: Επιτέθηκε σε αστυνομικό για να μην του κόψει κλήση - Συνελήφθη 66χρονος

Το περιστατικό στον Πειραιά έλαβε χώρα το Σάββατο, με τον 66χρονο ιδιοκτήτη του οχήματος να επιτίθεται στον αστυνομικό.

Περιορισμός κυκλοφορίας | Eurokinissi
Επεισόδιο ξέσπασε το περασμένο Σάββατο (04/04), μεταξύ οδηγού και αστυνομικού της τροχαίας που επιχειρούσε να του βεβαιώσει πρόστιμο στην περιοχή του Πειραιά

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο κατόπιν σχετικού σήματος για παράνομη στάθμευση, προκειμένου να επιβάλουν το προβλεπόμενο πρόστιμο.

Κατά τη διαδικασία καταγραφής της παράβασης, ο 66χρονος ιδιοκτήτης του οχήματος φέρεται να προσέγγισε τον αστυνομικό και να αντέδρασε έντονα, επιχειρώντας να αποτρέψει την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Ο οδηγός τελικώς συνελήφθη.

Όπως προκύπτει από τη δικογραφία που σχηματίστηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου, ο 66χρονος προκάλεσε φθορά στο μπλοκ βεβαίωσης παράβασης, εξύβρισε και απείλησε τον αστυνομικό, ενώ στη συνέχεια προχώρησε και σε βιαιοπραγία σε βάρος του.

Σε βάρος του κατηγορουμένου σχηματίστηκε δικογραφία για εξύβριση, απείθεια, απειλή και υπεξαγωγή εγγράφου, ενώ οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

