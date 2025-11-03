Πειραιάς: Με «πάρτι πολυτελείας» σε γιοτ μετέφερε μετανάστες ο Σύρος διακινητής που συνελήφθη

Ένας 37χρονος Σύρος διακινητής μεταναστών συνελήφθη στον Πειραιά από το Λιμενικό σε συνεργασία με την ΕΥΠ που παρείχε σχετικές πληροφορίες.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο Σύρος διακινητής και «εγκέφαλος» του κυκλώματος ζούσε πολυτελή ζωή στα Νότια Προάστια, σε βίλα με ακριβά αμάξια και συχνές επισκέψεις σε ακριβά εστιατόρια, παρότι δήλωνε άνεργος. Βρισκόταν στη χώρα μας τουλάχιστον από το 2020.

Κατείχε σουηδικό διαβατήριο και σε βάρος του είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από την Γερμανία όπου κατέληγαν οι μετανάστες και αναζητούνταν.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε κατ’ οίκον έρευνα από στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, όπου κατασχέθηκαν μέσα αποθήκευσης δεδομένων.

Ο κατηγορούμενος εμπλέκεται στην οργάνωση παράνομων μεταφορών μεταναστών από τις τουρκικές ακτές σε νησιά του ανατολικού Αιγαίου και των Κυκλάδων, κυρίως σε Ρόδο και Μύκονο και ακολούθως στην μεταφορά αυτών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ΕΥΠ τον είχε καιρό στο «στόχαστρό» της και παρακολουθούσε στενά τις κινήσεις του. Ο διακινητής που είναι Χριστιανός Σύρος, έφερνε μετανάστες, κυρίως συμπατριώτες του, επίσης Χριστιανούς και Αλαουίτες από την Τουρκία, με πολυτελή σκάφη που κατέληγαν κυρίως σε Ρόδο και Μύκονο, έναντι 8.000-10.000 ευρώ το άτομο.

Για να μην γίνεται αντιληπτή η δράση του μάλιστα, διοργάνωνε πάρτι στα γιοτ αυτά όταν ελλιμενίζονταν στα ελληνικά νησιά. Όσο πάνω γίνονταν τα πάρτι με δυνατή μουσική, γυναίκες και άφθονα ποτά, στα κατώτερα καταστρώματα κρύβονταν οι διακινούμενοι.

Στη συνέχεια, κανόνιζε τα χαρτιά τους και μέσω πτήσεων τους προωθούσε στην Γερμανία. Η έρευνα των ελληνικών Αρχών συνεχίζεται για τον εντοπισμό και την σύλληψη και άλλων μελών του ίδιου κυκλώματος.

Ο συλληφθείς μεταφέρθηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών στο Τμήμα Εκτελέσεως Ποινών, όπου κρίθηκε προφυλακιστέος.