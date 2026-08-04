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Πέμπτη μέρα μάχης με τις φλόγες: Ακόμη ενεργό το μέτωπο στη διαδρομή από Ψάθα προς Λούμπα - Νέες δορυφορικές εικόνες

Ολονύχτια ήταν η μάχη των Πυροσβεστικών Δυνάμεων, τη στιγμή που έχουν καεί ήδη 13.000 στρέμματα σε Αττική και Βοιωτία. Ψάθα προς Λούμπα το ενεργό μέτωπο σήμερα.

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Φωτιά στη Δυτική Αττική
Φωτιά στη Δυτική Αττική | EUROKINISSI
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Για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα έδωσαν μάχη οι Πυροσβεστικές Δυνάμεις, σε Αττική και Βοιωτία, και η επιχείρηση επικεντρώθηκε κυρίως στο τρίγωνο των περιοχών Αγία Παρασκευή, 'Αγιος Νεκτάριος και κορυφή του Κιθαιρώνα, στο νοτιοδυτικό κομμάτι μεταξύ των περιοχών Ψάθα και Λούμπα και στο νότιο από Κανδήλι προς Μέγαρα, όπου αντιμετωπίζουν τα προβλήματα. 

Η ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στη Λούμπα Αλεποχωρίου, απέδωσε καρπούς καθώς φέρεται να είναι βελτιωμένη η εικόνα στο μέτωπο. Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα την Δευτέρα, μήνυμα ήχησε από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων από Αλεποχώρι, Λούμπα και Βραχνεϊκα.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της εκπροσώπου της Πυροσβεστικής, τα μέτωπα που ακόμη απασχολούν τις πυροσβεστικές δυνάμεις είναι το σημείο από την Ψάθα προς τη Λούμπα. Μιλώντας στο Action24, δήλωσε ότι ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης άρχισαν οι εναέριες ρίξεις. 

Δυτική Αττική και Βοιωτία: 13.000 καμένα στρέμματα σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες

Οι καμένες εκτάσεις
Καμένα στρέμματα σε Αττική και Βοιωτία | METEO.GR

 

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