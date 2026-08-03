Η πύρινη «φάλαγγα» στην Αττική: Εκκενώνονται οικισμοί, γραμμή άμυνας στη ΒΙΠΕ σε προετοιμασία για τη νύχτα

Σε πύρινο κλοιό βρίσκεται και τις βραδινές ώρες σήμερα η Δυτική Αττική, με τις φλόγες να εξαπλώνονται στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας, του Κανδηλίου και των Μεγάρων, απειλώντας κατοικίες, οικισμούς και τη βιομηχανική ζώνη της περιοχής.

Παρά τη μαζική κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων της πυροσβεστικής, οι μεταβολές του ανέμου αλλάζουν την πορεία της φωτιάς και δημιουργούν συνεχώς νέες εστίες.

Δυτική Αττική - «Μπαράζ» εκκενώσεων

Μηνύματα από το 112 εστάλησαν για εκκενώσεις των περιοχών Λούμπα, Μορφέικα, Άνω Αλεποχώρι λίγο πριν τις επτά το απόγευμα, αναφέροντας:

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Λούμπα, Μορφέικα, Άνω Αλεποχώρι της περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής απομακρυνθείτε προς Μέγαρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

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Λίγο μετά το μεσημέρι σημειώθηκε μεγάλη αναζωπύρωση στην περιοχή της Ψάθας. Οι φλόγες εμφανίστηκαν σε πλαγιά πάνω από κατοικίες και μέσα σε πυκνό πευκοδάσος, ενώ μέσα σε λίγη ώρα η φωτιά έφτασε σε σπίτια.

Οι ισχυρές θερμοκρασίες, σε συνδυασμό με τις αιφνίδιες μεταβολές των ανέμων και τη μεγάλη ποσότητα καύσιμης ύλης, συνέβαλαν στην ταχεία ενίσχυση της φωτιάς. Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά το μέτωπο διευρύνθηκε, παρουσιάζοντας έντονη δυναμική τόσο προς τα πλάγια όσο και προς τις χαμηλότερες περιοχές, κατά την ΕΡΤ.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Λούμπα #Μορφέικα & #Άνω_Αλεποχώρι της περιφερειακής ενότητας #Δυτικής_Αττικής απομακρυνθείτε προς #Μέγαρα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM… — 112 Greece (@112Greece) August 3, 2026

Δυτική Αττική - Κινδυνεύουν Αλεποχώρι και Κανδήλι

Από το Αλεποχώρι, όπου είχαν μετακινηθεί τα τηλεοπτικά συνεργεία για καλύτερη ορατότητα προς την Ψάθα, η εικόνα ήταν ιδιαίτερα ανησυχητική. Μαύροι καπνοί κάλυπταν την πλαγιά, ενώ οι φλόγες κατανάλωναν το πευκοδάσος που εκτείνεται μέχρι τη θάλασσα. Στην περιοχή βρίσκονται διάσπαρτες κατοικίες και τουριστικές επιχειρήσεις, οι περισσότερες από τις οποίες είχαν ήδη εκκενωθεί.

Το πιο έντονο πρόβλημα καταγράφηκε στην περιοχή Κανδήλι και στη θέση «Κατσίκα», όπου το πύρινο μέτωπο κατέβηκε από το βουνό και έφτασε στις αυλές κατοικιών.

Οι αρχές προχώρησαν σε προληπτικές εκκενώσεις, ενώ οι κάτοικοι απομακρύνθηκαν μετά από σχετικά μηνύματα του 112. Παρά ταύτα, αρκετοί παρέμειναν κοντά στα σπίτια τους και προσπάθησαν με λάστιχα και αυτοσχέδια μέσα να προστατεύσουν τις περιουσίες τους.

Συναγερμός στη ΒΙΠΕ Μεγάρων

Συναγερμός επικράτησε στη βιομηχανική ζώνη των Μεγάρων, όπου οι φλόγες πλησίασαν επικίνδυνα σε εργοστάσια και εγκαταστάσεις. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να εμποδίσουν τη φωτιά να περάσει στην περιοχή, όπως τόνισε στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Μεγαρέων, Παναγιώτης Μαργέτης.

Δύο βασικές εστίες απασχόλησαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Η πρώτη αναπτύχθηκε στην περιοχή «Νταμάρια», πάνω από τη βιομηχανική ζώνη, ενώ η δεύτερη εντοπίστηκε στον κάμπο των Μεγάρων, στην περιοχή που είναι γνωστή ως «Παπά Περιβόλι».

Οι τοπικοί φορείς και οι επιχειρηματίες εξέφραζαν έντονους φόβους για το ενδεχόμενο η φωτιά να μπει σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά.

Για τον λόγο αυτό, πυροσβεστικά οχήματα, υδροφόρες και μεγάλες επίγειες δυνάμεις αναπτύχθηκαν περιμετρικά των εγκαταστάσεων, ενώ παράλληλα τα εναέρια μέσα πραγματοποιούσαν συνεχείς ρίψεις στα πιο κρίσιμα σημεία.

Δείτε εδώ τις σημερινές εξελίξεις από τις φωτιές