Πέντε προσαγωγές για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Νέες εικόνες από το σημείο

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μετά την κατάρρευση τετραώροφης πολυκατοικίας επί της οδού Αλκμήνης 22, στα Πετράλωνα, ενώ τα άτομα που αναζητούνταν νωρίτερα εντοπίστηκαν εκτός κτιρίου και είναι καλά στην υγεία τους. Παρ όλα αυτά η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πληροφορίες της τελευταίας στιγμής πάντως αναφέρουν ότι μία ηλικιωμένη ενδέχεται να βρισκόταν εντός του κτιρίου τη στιγμή της κατάρρευσης.

Παράλληλα, όπως ανέφερε ο ΣΚΑΪ, πραγματοποιήθηκαν πέντε προσαγωγές μηχανικών και της ιδιοκτήτριας της πολυκατοικίας, με τους αστυνομικούς να ερευνούν εάν οι εργασίες ήταν νόμιμες, ενώ ο εισαγγελέας αναμένεται να καθορίσει τη νομική διαχείριση των προσαχθέντων.

Παράλληλα λόγω του περιστατικού έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Φυλασίων από το ύψος της οδού Ηούς και στην οδό Κειριάδων από την γέφυρα Πουλοπούλου.

ΓΡ. ΤΥΠΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ / EUROKINISSI

Επιπλέον, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και της 1ης Ε.Μ.Α.Κ. με δύο ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους έρευνας και διάσωσης, ενώ έχει δοθεί εντολή να τεθούν σε αυξημένη ετοιμότητα και οι όμορες Ε.Μ.Α.Κ., προκειμένου να συνδράμουν εφόσον απαιτηθεί.

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Στο σημείο βρίσκεται επίσης ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Αναστάσιος Παππάς, ο οποίος συντονίζει τις επιχειρήσεις, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Πυροσβεστικού Σώματος, κλήθηκαν και έσπευσαν περί τις 13:10 στο σημείο 30 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ειδικό διασωστικό, και δύο ειδικούς σκύλους διάσωσης.

Συνδράμουν επίσης η Ελληνική Αστυνομία, το ΕΚΑΒ με 3 ασθενοφόρα, η ΔΕΦΑ και ο ΔΕΔΔΗΕ, για να αναλάβουν τυχόν απεγκλωβισμούς και τραυματισμούς.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες η πολυκατοικία είχε 7 διαμερίσματα, κατοικημένα στο σύνολό τους, ενώ η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτίριο.

Λόγω κατάρρευσης κτιρίου στα Πετράλωνα κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 8 οχήματα και ειδικό διασωστικό όχημα με σκύλο έρευνας διάσωσης της 1ης ΕΜΑΚ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 30, 2026

Το πρώτο πυροσβεστικό που έφτασε καλεί από τον συγκεντρωμένο κόσμο να κάνει ησυχία, προκειμένου να μπορέσουν να αφουγκραστούν από τα χαλάσματα όποιον εγκλωβισμένο ζητάει βοήθεια.

Λόγω της πιθανότητας σοβαρών τραυματισμών, έχουν ήδη ενεργοποιηθεί τα εφημερεύοντα νοσοκομεία «Γεννηματάς», «Σωτηρία» και «Τζάνειο». Στο σημείο έφτασε ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος της πυροσβεστικής.