Πένθος για τον Ιβάν Σαββίδη: «Έφυγε» από τη ζωή ο αδερφός του, Παύλος

Βαρύ πένθος σκεπάζει την οικογένεια Σαββίδη, καθώς σήμερα, 22 Απριλίου, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών ο Παύλος Σαββίδης, ο μεγαλύτερος αδελφός του προέδρου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
Ο εκλιπών νοσηλευόταν το τελευταίο χρονικό διάστημα σε νοσοκομείο, δίνοντας μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας που είχαν επιβαρύνει σημαντικά την κατάστασή του. Η κρισιμότητα της υγείας του ήταν, άλλωστε, και ο λόγος της έκτακτης άφιξης του Ιβάν Σαββίδη στη Θεσσαλονίκη την περασμένη Τρίτη (21/4), προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό του αγαπημένου του αδελφού.
Η είδηση της απώλειας έχει βυθίσει στη θλίψη τον ισχυρό άνδρα του Δικεφάλου και τους οικείους του, οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν αυτή τη δύσκολη προσωπική στιγμή.
