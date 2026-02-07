Μενού

Πέπλο ομίχλης κάλυψε τη Θεσσαλονίκη - Μικροκαθυστερήσεις στις πτήσεις στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»

«Κρύφτηκαν» κτίρια και μνημεία στη Θεσσαλονίκη λόγω του πέπλου ομίχλης που καλύπτει από νωρίς το πρωί την πόλη.

Πέπλο ομίχλης κάλυψε από νωρίς το πρωί τη Θεσσαλονίκη, «κρύβοντας» πολλά από τα κτίρια αλλά και τα μνημεία της πόλης.

Λόγω της ομίχλης σημειώθηκαν μικροκαθυστερήσεις στις αναχωρήσεις και στις αφίξεις των πτήσεων στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» ενώ η ορατότητα των οδηγών κατά την κυκλοφορία των οχημάτων, ακόμη και στο κεντρικούς δρόμους, ήταν περιορισμένη και απαιτούνταν ιδιαίτερη προσοχή.

Παρά τα μικροπροβλήματα, η ομίχλη που κάλυψε τη Θεσσαλονίκη προσέφερε ξεχωριστές εικόνες στους κατοίκους και τους επισκέπτες, ιδιαίτερα του παραλιακού μετώπου, δίνοντάς τους τη δυνατότητα για άπειρες φωτογραφίες.

