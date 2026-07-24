Περιπέτεια για τουρίστες στα Χανιά: Σκάφος έπεσε στα βράχια και βυθίστηκε

Περιπέτεια βίωσαν τουρίστες στα Χανιά της Κρήτης, καθώς το σκάφος στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε το απόγευμα της Πέμπτης (23/7) στα βράχια και βυθίστηκε.

Σύμφωνα με τον flashnews.gr., πρόκειται για σκάφος με οκτώ τουρίστες και δύο μέλη του πληρώματος όπου έπλεαν στην περιοχή Αγίων Αποστόλων. Το πλοίο

προσάραξε σε βράχια και παρουσίασε εισροή υδάτων με αποτέλεσμα να ημιβυθιστεί.

Σώοι ωστόσο, είναι όλοι οι επιβαίνοντες, ενώ στο σημείο έσπευσε το Λιμενικό και ακόμη δύο ιδιωτικά σκάφη που συνέδραμαν στην προσπάθεια, και έβγαλαν το σκάφος στη στεριά.