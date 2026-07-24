Μενού

Περιπέτεια για τουρίστες στα Χανιά: Σκάφος έπεσε στα βράχια και βυθίστηκε

Σκάφος με τουρίστες συγκρούστηκε στα βράχια και βυθίστηκε στα Χανιά. Σώοι είναι όλοι οι επιβαίνοντες και το πλήρωμα.

Reader symbol
Newsroom
σκάφος
Σύγκρουση σκάφους στα Χανιά | AlphaTVNews - Glomex
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Περιπέτεια βίωσαν τουρίστες στα Χανιά της Κρήτης, καθώς το σκάφος στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε το απόγευμα της Πέμπτης (23/7) στα βράχια και βυθίστηκε

Σύμφωνα με τον  flashnews.gr., πρόκειται για σκάφος με οκτώ τουρίστες και δύο μέλη του πληρώματος όπου έπλεαν στην περιοχή Αγίων Αποστόλων. Το πλοίο 
προσάραξε σε βράχια και παρουσίασε εισροή υδάτων με αποτέλεσμα να ημιβυθιστεί. 

Σώοι ωστόσο, είναι όλοι οι επιβαίνοντες, ενώ στο σημείο έσπευσε το Λιμενικό και ακόμη δύο ιδιωτικά σκάφη που συνέδραμαν στην προσπάθεια, και έβγαλαν το σκάφος στη στεριά. 

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ