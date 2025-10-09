Μενού

Περιπέτειες για την Aλέκα Παπαρήγα: Νοσηλεύτηκε στο Αγία Όλγα - Το μήνυμα που έστειλε

Η Αλέκα Παπαρήγα έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο και έστειλε ευχαριστήριο μήνυμα στο προσωπικό.

Αλέκα Παπαρήγα
Αλέκα Παπαρήγα | EUROKINISSI/ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
H πρώην Γενική Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος (Κ.Κ.Ε.), Αλέκα Παπαρήγα, αντιμετώπισε περιπέτειες με την υγεία της το προηγούμενο διάστημα και εισήχθει για νοσηλεία στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα».

Λαμβάνοντας εξιτήριο από το νοσοκομείο θέλησε να ευχαριστήσει το προσωπικό του νοσοκομείου για την φροντίδα που έλαβε κατά την διάρκεια της νοσηλείας της.

Στην δήλωσή της η κ. Παπαρήγα αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Ευχαριστώ θερμά το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό του συνόλου της καρδιολογικής κλινικής, του αιμοδυναμικού εργαστηρίου, της ΜΕΘ και γενικά όλου του νοσοκομείου «Αγία Όλγα», για το ενδιαφέρον, τη φροντίδα τους και την επιστημονική αρτιότητα που επέδειξαν, εκτιμώντας ιδιαίτερα το έργο που επιτελούν μέσα σε πολύ αντίξοες συνθήκες ελλείψεων και προβλημάτων που αφορούν όλα τα δημόσια νοσοκομεία».

