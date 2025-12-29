Περιστέρι: Δύο νεαροί «άνοιξαν» τρία ταξί σε μία νύχτα – Η κάμερα κατέγραψε καρέ καρέ τη δράση τους

Ένα βίντεο που έρχεται στο φως, από την εκπομπή Live you, αποτυπώνει τη δράση δύο νεαρών στο Περιστέρι, οι οποίοι μέσα σε ένα μόνο βράδυ κατάφεραν να παραβιάσουν τρία ταξί, κινούμενοι με ταχύτητα, οργάνωση και απόλυτη ψυχραιμία.

Στο υλικό που έχει καταγράψει κάμερα ασφαλείας από ένα από τα ταξί, φαίνονται οι δύο δράστες να φτάνουν στο σημείο με μηχανάκι.

Ο ένας παραμένει πάνω στο δίκυκλο κρατώντας τσίλιες, ενώ ο δεύτερος κατεβαίνει, πλησιάζει το όχημα και με διαρρηκτικά εργαλεία επιχειρεί να το ανοίξει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Οι κινήσεις τους δείχνουν εμπειρία και εξοικείωση με τέτοιου είδους χτυπήματα, γεγονός που έχει οδηγήσει τις Αρχές στο ενδεχόμενο οι ίδιοι να έχουν εισβάλει και σε καταστήματα της περιοχής το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους δύο νεαρούς έχει ήδη ταυτοποιηθεί και συνελήφθη, ενώ ο συνεργός του αναζητείται.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι το συγκεκριμένο δίδυμο ενδέχεται να εμπλέκεται σε σειρά μικροδιαρρήξεων που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στο Περιστέρι και σε γειτονικές περιοχές.