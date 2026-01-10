Περιστέρι: Φωτιά σε διαμέρισμα - Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε ηλικιωμένη

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε ηλικιωμένη κατά τη διάρκεια φωτιάς που ξέσπασε σε διαμέρισμα στο Περιστέρι. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 9:00 σε διαμέρισμα 2ου ορόφου, επί της οδού Ταινάρου στο Περιστέρι.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που μετέβησαν στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις της μια γυναίκα -περίπου 90 ετών- εντός του διαμερίσματος.
Η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο και στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα.
