Μενού

Πέθανε η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου σε ηλικία 41 ετών

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη, έφυγε από τη ζωή μετά από γενναία με τον καρκίνο.

Reader symbol
Newsroom
Νικολαΐδη
Instagram
  • Α-
  • Α+

Θλίψη προκαλεί η είδηση του θανάτου της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, συντρόφου του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, Ντέμη Νικολαΐδη, η οποία είχε αποκαλύψει το πρόβλημα υγείας της μέσα από τα social media στις αρχές του έτους.

Η πολύ καλή της φίλη, Κατερίνα Καινούργιου, είχε κάνει repost την ανάρτησή της, γράφοντας: Είσαι η ηρωίδα μου. Τόσο περήφανη για σένα Άλεξ μου. Το πιο δυνατό πλάσμα που έχω δίπλα μου. Σε αγαπώ.

Η 41χρονη νοσηλευόταν τις 10 τελευταίες μέρες στον Ευαγγελισμό, καθώς η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ