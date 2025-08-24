Πέθανε η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου σε ηλικία 41 ετών

Θλίψη προκαλεί η είδηση του θανάτου της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, συντρόφου του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, Ντέμη Νικολαΐδη, η οποία είχε αποκαλύψει το πρόβλημα υγείας της μέσα από τα social media στις αρχές του έτους.

Η πολύ καλή της φίλη, Κατερίνα Καινούργιου, είχε κάνει repost την ανάρτησή της, γράφοντας: Είσαι η ηρωίδα μου. Τόσο περήφανη για σένα Άλεξ μου. Το πιο δυνατό πλάσμα που έχω δίπλα μου. Σε αγαπώ.

Η 41χρονη νοσηλευόταν τις 10 τελευταίες μέρες στον Ευαγγελισμό, καθώς η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί.